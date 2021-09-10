Представители турбизнеса Владимирской области договорились о создании реготделения РСТ

ВЛАДИМИР, 10 сентября. /ТАСС/. Во Владимирской области осенью 2021 года планируется открыть региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) для решения проблем отрасли, пострадавшей в пандемию. Об этом договорились предприниматели сферы гостеприимства по итогам встречи с почетным президентом РСТ Сергеем Шпилько в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу во Владимире состоялся круглый стол "Опыт Российского союза туристской индустрии как источник формирования и развития туристической отрасли", в котором приняли участие первый вице-губернатор региона Александр Ремига, почетный президент РСТ Сергей Шпилько и представители турбизнеса. В ходе встречи была озвучена инициатива создания регионального отделения РСТ, которое позволит объединить заинтересованных представителей отрасли для решения общих проблем.

"Предложение поступило, все, кто присутствовал, поддержали эту инициативу, должны сами сорганизоваться, вступить в РСТ и выбрать руководителя местного подразделения. Мы от них ждем конкретных предложений", - сообщил журналистам Ремига.

Ранее власти региона сообщали о том, что в 2020 году в связи с пандемией количество туристов, приезжающих во Владимирскую область с ночевкой, снизилось в 2,5 раза по сравнению с показателями 2019 года. Как пояснил журналистам Шпилько, региональное отделение планируется создать в ближайшее время, вопрос может быть решен в течение месяца. Он также отметил, что на площадке объединения будут обсуждаться самые острые вопросы туротрасли. Участники также получат консультативную помощь экспертов.

"Это вопросы финансовой нагрузки на бизнес и добросовестности конкуренции на рынке между различными категориями его участников, инвестиции, создание и развитие инфраструктуры. Но кадры - это проблема реально очень острая, и в некоторых регионах она стоит просто по-настоящему критически. Когда у вас есть регион с хорошими туристскими ресурсами, но нет ни одной туроператорской компании", - отметил он.

Российский союз туриндустрии основан в 1993 году. Это крупнейшее отраслевое объединение, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма.