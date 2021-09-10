Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey пройдет 10-12 ноября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международная онлайн-конференция Artificial Intelligence Journey 2021 по искусственному интеллекту (AI) и анализу данных (DataScience) пройдет 10-12 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Сбера", являющегося организатором конференции.

"Объявлены даты международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021: она состоится 10-12 ноября 2021 года. Конференция является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России", - говорится в сообщении.

На форуме выступят заведующий Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Михаил Бурцев, руководитель научной группы ADASE "Сколтеха" Евгений Бурнаев, вице-президент NVIDIA Марк Гамильтон (США), гендиректор SingularityNET Бен Герцель (Нидерланды), CTO Teradata Стивен Бробст (США), профессор Имперского колледжа Лондона и Университета Лугано, руководитель по графовому глубокому обучению в Twitter Михаэль Бронштейн, глава научного совета Института искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute) и руководитель лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле - IDSIA (Швейцария) Юрген Шмидхубер.

В первый день форума участники обсудят вопросы бизнеса и развития AI, роль новых технологий в области ESG и устойчивого развития, влияние AI на общественную жизнь и экономику, этику AI. Второй день объявлен научным и посвящен разработкам в сфере AI, в частности, свои продукты проанонсирует Sber AI (подразделение "Сбера"). В тот же день наградят победителей конкурсов для взрослых и детей AI Journey Contest и AI international Junior Contest. В третий день пройдет конференция для учащихся средних и старших классов AI Journey Junior, а также первые результаты своих проектов представит Институт искусственного интеллекта.

Первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин отмечает, что AI и Data Science стремительно развиваются и конференция даст возможность узнать много нового. "Мы в "Сбере" считаем своим долгом не просто разрабатывать и внедрять лучшие AI-решения у себя, но и поддерживать AI-повестку на национальном и глобальном уровне, стимулировать актуальные и острые дискуссии, двигать вперед научную мысль в нашей стране и сокращать разрыв между теорией и практикой. AI Journey уже стала одним из важных драйверов развития отрасли, и мы приглашаем к участию в конференции всех, кому близка эта тема, кто работает на переднем крае науки, делая мечты реальностью", - цитирует Ведяхина пресс-служба.

В 2020 году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по искусственному интеллекту и анализу данных, подчеркивают в пресс-службе "Сбера". В конференции приняли участие около 30 тыс. специалистов более чем из 100 стран, перед участниками выступили 225 спикеров, их доклады в интернете просмотрели более 30 млн раз.