В России снизят цены на красную икру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Богатый улов этого года позволит снизить цены на красную икру и рыбу, а также закрыть все потребности внутреннего рынка России, в 2021 году удалось добыть полмиллиона тонн рыбы, что в 1,8 раза превышает прошлогодние показатели, однако производство черной икры снизилось. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов на IV Международном рыбопромышленном форуме.

"Когда в прошлом году поймали меньше, чем в предыдущие годы (около 380 тыс. тонн), начались настроения, что икра станет дорогой, ее не будет, особенно сильно это сказалось весной этого года. Но в текущую путину полмиллиона тонн уже выловлено - это очень хороший показатель, уже на 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Очередной рекорд для четных лет, и, естественно, это уже стало показывать снижение цены по икре, в том числе горбушовой и кетовой, которые в полной мере закроют все потребности нашего рынка", - сказал он.

Василий Соколов также отметил, что с осетровыми в этом году сложилась обратная тенденция. Впервые за последние пять лет было снижение внутреннего производства. Из-за пандемии покупательная способность премиум-продукции резко упала, к тому же возникли проблемы с экспортом, однако эксперты рассчитывают на быстрое восстановление рынка.

По словам замруководителя Росрыболовства, в этом году основная часть путины уже прошла. Основным регионом в России по добыче красной икры и рыбы считается Камчатка, за ней идут Сахалин и Хабаровск. Период красной путины начинается летом с начала июня по конец сентября, когда лосось заходит в реки. Соколов также отметил, что, по прогнозам ученых, в ближайшие годы ожидается снижение подходов лосося.

Уникальная машина по улучшению качества икры

Помимо деловой программы, на IV Международном рыбопромышленном форуме было представлено множество стендов по рыбной отрасли, число экспонентов выросло примерно на 40% по сравнению с 2019 годом. На выставке можно было увидеть как образцы рыбной продукции, так и тех, кто создает все условия по ее добыче, доставке и хранению. Одну из интересных новинок представила компания ООО "Техносети". С этого года она запустила в производство машины по улучшению качества добываемой икры, аналогов подобного агрегата в России пока нет.

"Когда мы извлекаем икру, бывает небольшой процент лопнутых икринок, бывают ворсинки. Стояла задача, чтобы улучшить качество икры. Для этого была разработана машина, которая снимает с икры ворсинки и лопанцы. Первый диск за счет вращения заворачивает ворсинки, затем они срезаются. Вторая часть машины двумя напорами воды в щель выкидывает все оставшиеся лопанцы, и частая икра выкатывается вниз водой", - сказал генеральный директор компании ООО "Техносити" Асхаб Арсланов.

Арсланов также добавил, что реализацией занималась российская компания "Техносити" в Москве. Четыре месяца ушло на разработку и еще пару месяцев на опытные работы. В прошлом году тестовая модель настолько успешно себя зарекомендовала, что уже в этом году первые 12 экземпляров начали работать на предприятиях Камчатки, где также были сделаны предзаказы еще на 20 машин на будущий год.

По словам разработчиков, данная машина способна добывать до 800 кг икры в час, кроме того, повышается качество и количество конечной продукции, а себестоимость производства снижается, поскольку все автоматизировано и одна машина способна заменить минимум четырех сотрудников. Пока аналог есть только в Японии, но стоит он в два раза дороже.

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он проходил на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" с 8 по 10 сентября. В нем приняли участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главная тема деловой программы этого года - пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсудили вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения. ТАСС выступил официальным информационным партнером мероприятия.