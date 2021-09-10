Ростех и ЮФУ договорились о подготовке специалистов для оборонно-промышленного комплекса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и Южный федеральный университет (ЮФУ) займутся совместной подготовкой кадров для оборонно-промышленного комплекса и формированием образовательных программ, сообщили журналистам в пресс-службе корпорации со ссылкой на ректора ЮФУ Инну Шевченко.

Соответствующее соглашение было подписано в пятницу. "Спектр направлений намеченной совместной работы многогранен: от создания совместных рабочих групп для экспертизы научно-технических проектов и исследований до проведения мероприятий по обмену опытом. Главная цель - подготовка молодых специалистов для предприятий ОПК. Для нас крайне важно взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики", - сказала она. Стороны также договорились о проведении семинаров и конференций, а также подготовке специалистов для предприятий Ростех.

По словам заместителя гендиректора госкорпорации Александра Назарова, слова которого приводит пресс-служба Ростеха, сотрудничество с ЮФУ станет очередным шагом в сотрудничестве корпорации с образовательными организациями в ряде регионов. "Меняются требования к специалистам, которые приходят на работу в Ростех. Мы активно сотрудничаем с образовательными учреждениями во всех регионах присутствия корпорации. При нашем участии создано порядка 350 кафедр в профильных вузах", - сказал Назаров.