Создание промпарков поможет нарастить долю малого бизнеса в структуре ВВП

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Создание промышленных парков поможет увеличить долю МСП в структуре валового внутреннего продукта более чем на 10% к 2030 году. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы, зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.

"Наша цель - чтобы в структуре валового внутреннего продукта РФ, например, продукция МСП составляла 32,5%. Это к 2030 году. Сегодня - 21%. Один из главных инструментов достижения этого показателя - это создание промпарков", - сказал Фаррахов.

Заместитель министра экономики Республики Татарстан Рустем Сибгатуллин согласился, что для развития МСП необходимы территории с подготовленной инженерной и транспортной инфраструктурой. "Предприниматели заходят и уже не тратят свое время на все это строительство. <...> В Татарстане сейчас не только в крупных городах, но и почти в каждом населенном пункте есть свои промышленные парки. <...> Сейчас резиденты таких промпарков при соблюдении определенных условий могут получить налоговые льготы", - сказал Сибгатуллин .

С 2019 года Татарстан участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". "Самым главным целевым показателем в этой программе является увеличение численности занятости в сфере МСП. В Республике Татарстан этот показатель - 730 тыс. к 2024 году. Сейчас в малом бизнесе республики заняты порядка 696 тыс. Это больше трети занятых в экономике республики в целом. Ежегодно на поддержку МСП в республике направляется более 3 млрд рублей", - сказал Сибгатуллин.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный осенью 2020 года нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний. Новыми федеральными проектами в рамках нацпроекта стали "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".