Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением фондовых индексов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский рынок в пятницу не продемонстрировал однородной динамики. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,23%, до 4 002,66 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,06%, до 1 725,25 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:19 мск вырос на 0,09%, до 73,07 руб., евро - на 0,06%, до 86,36 руб.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день поднялся на 2,31% и торгуется в районе $72,84 за баррель.

"На российском рынке акций пятничные торги прошли достаточно спокойно. Индекс Мосбиржи находится вблизи текущих отметок. В целом к концу торговой недели внешний фон остается нейтрально положительным", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По оценкам компании, в начале следующей недели индекс Мосбиржи может уйти выше 4 100 пунктов.

Важным событием пятницы стали итоги заседания Банка России. ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25%, что оказалось ниже ожидаемых 0,5%. "В моменте это вызывало ослабление отечественной валюты, но последующая риторика Банка России о возможном дальнейшем ужесточении монетарной политики путем повышения ставки, оказала рублю поддержку", - рассказал Бахтин.

Также в пользу российской валюты сыграла положительная динамика цен на нефть, вызванная ожиданиями увеличения спроса и негативного влияния последствий урагана на добычу в Мексиканском заливе. Рубль к концу недели закрепился на уровне 73 руб. за доллар США, и на следующей неделе может уйти в диапазон 72,5-73 руб. за доллар США, считают в "БКС Мир инвестиций".