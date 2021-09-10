Регионам Приволжья поручили подготовить предложения по развитию ПФО в пятидневный срок

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил главам регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в пятидневный срок подготовить дорожные карты по прорывным проектам в каждом из субъектов. Об этом в пятницу сообщили на портале правительства Пермского края.

"У нас достаточно сжатые сроки. До 1 ноября необходимо доложить председателю правительства о дате утверждения инициатив. Поэтому к середине октября мы их должны рассмотреть. Прошу всех руководителей регионов в пятидневный срок разработать дорожную карту работы по своим регионам, а к 18 сентября мы с вами подготовим сводную дорожную карту", - заявил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

Речь идет о так называемых прорывных проектах, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов ПФО. Каждый из них должен подготовить пять таких проектов, цель которых синхронизировать региональные стратегии развития с национальными целями, госпрограммами и ключевыми инициативами.

Как отметил Чернышенко во время видеосвязи с главами регионов ПФО, самые успешные проекты в дальнейшем будут масштабированы на соседние субъекты. "Точно не нужны "пустые" проекты или переупакованные - важно за счет федеральной помощи получить динамику и максимальный положительный эффект для регионов", - заявил зампред правительства.

Он также акцентировал внимание на том, что при разработке и воплощении проектов необходимо ориентироваться на обратную связь от граждан, бизнеса, научной общественности.

Предложения по развитию Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе видеоконференции рассказал, что на ближайшие годы в числе приоритетных для региона остаются задачи, входящие в проект "Пермь-300". Их реализуют к юбилею столицы Прикамья. Кроме того, по словам губернатора, для жителей важно развитие правобережной части Перми, что невозможно без строительства нового моста.

"Появление объекта позволит развернуть не только масштабное жилищное строительство на достаточно большом земельном фонде, но и реализовать проект межвузовского кампуса. Сегодня для этих целей мы своими силами проводим конкурс на проектирование моста, и уже подали заявку на конкурс по федеральному софинансированию строительства студгородка", - рассказал Махонин.

К числу прорывных глава Пермского края отнес также проект особой экономической зоны на территории Осенцовского промышленного узла и проект по экосбережению водных ресурсов. "Мы сейчас формируем коллективное обращение по поддержке проекта "Чистая Кама", либо по расширению инициативы "Чистая Волга". В первую очередь, мы нацелены на реконструкцию и строительство очистных сооружений на реке", - пояснил губернатор.

Среди потенциально прорывных Махонин также назвал проекты по строительству дороги Казань - Пермь и возведению универсального дворца спорта на 10,5 тыс. мест в Перми.