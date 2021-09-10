Загруженность астраханских верфей промзаказами планируется увеличить почти вдвое

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС) в Астраханской области в ближайшую перспективу получит ряд заказов, благодаря чему загруженность промкомплекса увеличится с 50 до 90%. Об этом сообщил в пятницу председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Георгий Полтавченко, посетивший ЮЦСС с рабочей поездкой.

"Сегодня мы рассматриваем возможность строительства плавучего дока грузоподъемностью 25 тыс. тонн. <...> Учитывая значительный опыт площадок Южного центра в строительстве объектов обустройства нефтегазовых месторождений, то упор будет делаться на участие заводов в обустройстве месторождений Северного Каспия и Карского моря. Это даст возможность загрузить астраханские предприятия на 80-90% на ближайшую перспективу", - цитирует Полтавченко пресс-служба.

На сегодняшний день, по его словам, загруженность астраханских верфей не превышает 50%.

Сейчас в Южном центре судостроения и судоремонта ведется строительство девяти объектов. В частности, предприятие реализует новый проект по возведению четырех инновационных земснарядов - судов для проведения дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.

АО "Южный центр судостроения и судоремонта" - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия Юга России. Выпускает широкую линейку судов различного назначения под ключ.