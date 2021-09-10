Группа "Роснано" примет участие во внедрении инноваций в здравоохранение Москвы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Группа "Роснано" и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут создавать условия для развития науки, формирования и внедрения инноваций в систему здравоохранения Москвы, сообщили в пятницу в пресс-службе группы "Роснано".

Подписи под соглашением поставили старший управляющий директор УК "Роснано" Иван Ожгихин и генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

"В рамках сотрудничества мы реализуем наши совместные инициативы - проведем тестирование и экспертизу инновационных проектов, используя наш научный потенциал, финансово поддержим медицинские проекты, успешно прошедшие пилотные испытания и готовые к внедрению в систему столичного здравоохранения, а также примем участие в создании сервисов для развития прорывных медицинских проектов", - приводит пресс-служба слова Ожгихина.

По словам Шуленина, сотрудничество "Роснано" и Центра инновационных технологий позволит создать более комплексную среду для развития российских medtech-проектов.

"Мы уже активно начали взаимодействовать и запустили пилоты с портфельными проектами "Роснано": "Гемакор Лабс", "ТестГен", на базе московских медицинских организаций. Уверен, что наше партнерство будет крайне полезно, как для стартапов, так и для московской системы здравоохранения в целом", - сказал он.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.