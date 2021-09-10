Теплоснабжение в Твери могут перевести на "альтернативную котельную"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил рассчитать стоимость модернизации системы теплоснабжения Твери, а также изучить возможность перевода города на метод "альтернативной котельной". Об этом говорится в пресс-релизе по итогам совещания Новака, в котором приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.

Вице-премьер поручил Минстрою РФ и Минэнерго РФ совместно с правительством Тверской области и ГЭХ представить в правительство план-график по модернизации и эксплуатации теплосети Твери.

"По поручению вице-премьера, в частности, будут подготовлены сравнительные варианты расчета стоимости модернизации существующей системы теплоснабжения, а также проработан вопрос перехода города Твери к модели ценообразования на основе принципа "альтернативной котельной" для потенциального увеличения объема инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения", - говорится в сообщении.

В настоящее время также рассматривается вопрос о передаче теплосетей Твери под управление "Газпром энергохолдинга".

В ходе совещания было отмечено, что существенная часть генерирующего и теплосетевого оборудования выработала свой ресурс и находится в неудовлетворительном состоянии. Так, потери при передаче тепловой энергии достигли 29% при нормативном значении в 19%. "Система теплоснабжения города находится в неудовлетворительном состоянии, происходят частые аварии, предприятие убыточно. В соответствии с поручением президента правительством России сейчас прорабатывается вопрос модернизации систем теплоснабжения Твери", - приводит пресс-служба слова Новака.

Об "альтернативной котельной"

Модель рынка теплоэнергетики по типу "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на десять лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже.

Новая модель теплоснабжения заработала в Самаре с 1 января 2021 года.