Хайнань открыл первую на острове базу для туристической фотосъемки с борта беспилотника

ХАЙКОУ /Китай/, 11 сентября. /ТАСС/. Даосский парк "Небесные гроты" в курортном городе Санья открыл первую на Хайнане базу для туристической фотосъемки с борта беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

По данным издания, организаторы проекта предлагают отдыхающим в полете сделать фотоснимки с квадрокоптера, который в длину достигает 5,6 м. Машина оборудована 16 пропеллерами и способна за раз поднять в воздух двух человек. Она может развивать скорость до 130 км/ч.

Всего в парке пока насчитывается только три беспилотника. Благодаря GPS-навигатору и передовым технологиям они способны совершать позиционные перемещения по строго заданной траектории, а в случае неисправности, как отмечается, самостоятельно осуществят мягкую аварийную посадку.

"Этот аппарат отличается от обычных беспилотников. Централизованное оперативно-диспетчерское управление обеспечивается за счет умных технологий, разработанных для осуществления пилотируемых полетов", - объяснил заместитель главы Китайского центра больших данных в сфере туризма, генеральный директор компании Hainan Shuzi Youji Keji ("Хайнаньская компания научных технологий цифровизации туризма") Ли Шаоцин.

Как он уточнил, беспилотник оснащен современной компьютерной системой и датчиками. Обмен данными осуществляется в режиме реального времени благодаря облачным технологиям.

Парк "Небесные гроты" занимает площадь в 22,5 кв. км и находится в 40 км к западу от центральной части Санья. Примерно 800 лет назад это место стало ведущим центром даосизма на Хайнане. Живописный участок гористой местности расположен на берегу Южно-Китайского моря и покрыт густой тропической растительностью. Ожидается, что фотосессии на беспилотниках станут еще одной "визитной карточкой" данного туристического объекта, пользующегося в КНР большой популярностью.