Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о расширении программы реконструкции поликлиник со 137 до 200 зданий. Это практически половина всего амбулаторного комплекса города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы, конечно, сами волновались, когда заходили в эту программу... Но вот мы попробовали, у нас получилось, и сегодня уже 30 поликлиник реконструировали, до конца года еще десяток, как минимум, и два десятка в высокой степени готовности. Мы понимаем, что мы набрали обороты, и по полсотни поликлиник мы можем реконструировать ежегодно. Поэтому приняли решение после первых 137 поликлиник, в которых мы наметили капитальный ремонт и модернизацию, продлить эту программу до 200 поликлиник", - сказал Собянин во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники №130.

По словам Собянина, власти планируют справиться с этим объемом за два-три года. "Это будет крупнейшая программа модернизации первичного звена за всю историю нашей страны и города", - отметил мэр.

В 2019 году правительство города разработало "Новый московский стандарт поликлиник", который получил поддержку горожан. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 212 тыс. человек, из них свыше 70% одобрили его основные положения, а также программу комплексной реконструкции порядка 200 зданий городских поликлиник (50% поликлинического фонда), необходимую для реализации стандарта. В учреждениях установят высокотехнологичное оборудование для диагностики и профилактики заболеваний, в том числе аппараты МРТ, КТ, аппараты УЗИ экспертного класса и другие. В каждом филиале пациентов будут принимать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях - еще и узкопрофильные специалисты пяти направлений.