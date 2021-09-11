Авиакомпания "Россия" запустила рейсы между Ростовом-на-Дону и Хургадой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в субботу приступила к выполнению регулярных рейсов между Ростовом-на-Дону и Хургадой (Египет). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Платов.

"В расписание международного аэропорта Платов (управляется УК "Аэропорты Регионов") введено новое международное направление - Хургада (Египет). К выполнению регулярных рейсов на этот египетский курорт, расположенный на Красном море, с 11 сентября приступила авиакомпания "Россия", - говорится в сообщении.

Рейсы запланированы один раз в неделю, по субботам, отметили в пресс-службе. Вылет из Ростова-на-Дону осуществляется в 9:15, прилет в аэропорт Хургады - в 12:15. Обратно рейс отправляется в 13:15, а в 17:45 прибывает в аэропорт Платов.

В пресс-службе напомнили, что на сегодня въезд в Египет россиянам разрешен с сертификатом о вакцинации на английском языке с QR-кодом - при условии, что после введения второго компонента вакцины прошло не менее 14 дней, либо с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа до вылета. Кроме того, по прибытии в аэропорт Хургады все пассажиры обязаны заполнить "карточку здоровья".

По решению оперштаба, Россия с 27 августа в три раза увеличила квоту регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх - с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. Также принято решение разрешить полеты из других 40 городов.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате чего погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.