В Москве провели технический пуск метро на западном участке БКЛ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Мневники" до "Давыдково" провели в субботу в Москве.

"Поздравляю всех с Днем Города, хороший подарок, запускаем техническим пуском три станции метрополитена от станции "Мневники" до "Давыдково", включая станцию "Кунцево", - сказал мэр столицы Сергей Собянин.

По данным пресс-службы мэрии, участок длиной 6,6 км в западной части города включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".

Собянин добавил, что в ближайшее время предстоит запустить юго-западный и западный участки БКЛ - от "Мневников" до "Каховки". "Значительная часть участков БКЛ должна заработать одновременно, поэтому необходимо провести технические пуски, подготовиться, провести пусконаладочные работы. Таким образом две трети БКЛ будет построено в этом году и в конце следующего - начале 2023 замкнем кольцо", - отметил мэр.

В релизе отмечается, что станции метро "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" планируется открыть до конца года в составе участка БКЛ от "Мневников" до "Каховской" длиной порядка 20 км с 10 станциями. В истории Московского метрополитена единовременно такой крупный участок линии будет введен впервые.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 км. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка".