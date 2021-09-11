Россия и Катар договорились провести заседание межправкомиссии в очном формате в Дохе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва и Доха договорились провести заседание Российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в очном формате в Дохе. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"На нашей повестке дня конкретной - пути расширения практической кооперации, увеличение объема и диверсификация товарооборота. В этой связи мы подчеркнули значение деятельности совместной российско-катарской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Условились готовить ее заседание в течение оставшихся месяцев этого года - оно должно состояться в Дохе. Господин министр вместе с заместителем председателя правительства господином Юрием Борисовым возглавляют этот инструмент, которому мы придаем большое значение", - отметил Лавров.

Стороны также отметили хорошее сотрудничество между Катарским инвестиционным фондом и РФПИ. "По двусторонним вопросам мы отметили их поступательное развитие, что отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов, развивается этот процесс в русле договоренностей, которые достигаются между президентом РФ и эмиром Катара, - отметил Лавров. - Мы приветствовали также обоюдный настрой на активизацию межпарламентских связей, туристических обменов, контактов в научно-образовательной сфере".

Москва и Доха проявили взаимную заинтересованность и в наращивании взаимодействия по вопросам поддержки спорта, обеспечения безопасности организации международных спортивных соревнований. "В этой связи у нас уже налажен канал координации наших действий в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в Катаре в 2022 году. Мы передали эстафету после чемпионата мира в России в 2018 году, наши катарские друзья интересуются российским опытом. Мы с удовольствием его передаем", - сообщил Лавров.