Оверчук: Россия и Белоруссия могут реализовать принцип "Две страны - одна экономика"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Работа по программам экономической интеграции в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией может позволить реализовать принцип "Две страны - одна экономика". Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе интеренет-трансляции беларусского журналиста Игоря Тура.

"9 и 10 сентября мы сделали очень важные шаги и довольно подробно расписали направления движения в сторону углубленной экономической интеграции. Речь идет об этом. Поэтому нам предстоит еще очень большая работа и очень много споров будет. Мы надеемся, что в результате этой большой работы будет реализован принцип "Две страны - одна экономика", - сказал вице-премьер.

10 сентября 2021 года, в Минске прошло заседание Совета министров Союзного государства. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об одобрении интеграции в рамках Союзного государства на основе 28 согласованных отраслевых программ. Предыдущее заседание Совета министров союзного государства прошло в ноября 2019 года в Москве.