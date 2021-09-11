Головченко: Минск и Москва к 1 июля 2022 года определят принципы работы единого рынка газа

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия до 1 июля будущего года определят принципы функционирования объединенного рынка газа двух стран. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь-1" в субботу.

"Мы на следующий год ее [цену на газ] не просто сохраняем, а она значительно лучше действующего контракта. Она даже не будет индексирована, как это положено по действующему соглашению, на стоимость инфляции США. Поэтому, что касается цены газа на следующий год, она очень комфортная. К 1 июля следующего года мы должны определить принципы, как будет функционировать объединенный рынок газа Беларуси и России, по какому принципу будет формироваться цена на природный газ (для Белоруссии - прим ТАСС), чтобы зафиксировать это на долгосрочную перспективу", - отметил белорусский премьер.