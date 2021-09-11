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Путин заявил, что территория нового мемориала на берегу Чудского озера будет благоустроена

Глава государства уточнил, что в благоустройство этой территории и близлежащих деревень вносят свой вклад волонтеры из 30 регионов страны

САМОЛВА /Псковская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Власти примут дополнительные усилия для благоустройства территории на берегу Чудского озера, где построен мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной", заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выступил в субботу на торжественной церемонии открытия монумента.

"Знаю, что землям здесь, в Самолве, рядом с монументом планируется придать статус поля ратной славы. В благоустройство этой территории и близлежащих деревень вносят свой вклад волонтеры из 30 регионов нашей страны. В том числе, конечно же, из Пскова", - сказал Путин.

По его словам, эта работа будет продолжена.

"Разумеется, и государство увеличит свои труды для того, чтобы эта земля была в достойном состоянии. Я губернатору [Псковской области Михаилу Ведерникову] говорил, в ближайшее время примем дополнительные решения в этом направлении", - добавил президент.

Путин пожелал успеха всем участникам этого проекта - ребятам из студенческих отрядов и движению "Волонтеры культуры".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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