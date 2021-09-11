В Пскове до конца 2022 года запустят станцию умягчения воды

ПСКОВ, 11 сентября. Станция умягчения воды для решения вопроса сохранения коммунальных сетей в домах Пскова начнет работать до конца 2022 года. Об этом в субботу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

"Мы ваше поручение оперативно отработали и с Минстроем, и с Фондом содействия реформирования ЖКХ. Уже запущен конкурс на проектно-сметную документацию, до конца года мы ее получим. Мы договорились, что 260 млн руб. мы получаем, строим станцию умягчения воды. И этого хватит на первую и на вторую очередь. До конца следующего года мы этот вопрос закроем, по крайней мере по Пскову, по области в этой части еще придется поработать", - сказал он.

О проблеме с качеством горячей воды в городе президенту РФ Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии 30 июня рассказал житель Пскова Андрей Тарасов. По его словам, в городе по программе "Чистая вода" был реализован проект второго альтернативного источника из подземного водозабора. Но оказалось, что при нагревании из этого подземного источника поступает загрязненная вода.

Как отметил Ведерников, речь идет не о питьевой воде, а о той, что проходит по отопительным сетям. Тем не менее образующаяся при нагревании взвесь портит коммуникации. "Даже в новых домах через 3-4 года трубы приходят в негодность", - пояснил губернатор.