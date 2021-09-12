Ряд пользователей телефонов Xiaomi на Кубе столкнулись с их непродолжительной блокировкой

ГАВАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Телефоны Xiaomi у некоторых обладателей на Кубе оказались заблокированы на непродолжительное время, в настоящий в большинстве случаев момент проблема устранена. Об этом в воскресенье сообщает местный телеканал Caribe.

С блокировкой столкнулись владельцы телефонов компании, выпущенных за последние шесть месяцев. При обновлении системы или при просмотре интернет страниц на экране гаджета появлялась информация о невозможности его использования на Кубе. В соцсетях обладатели смартфонов Xiaomi сообщают, что во многих случаях ситуацию удалось исправить путем подключения к wi-fi.

Некоторые пользователи предположили, что производитель, блокируя устройства в регионе, опасается санкций со стороны США. Канал Caribe отмечает, что, по мнению другой части, поскольку компания не дала никаких комментариев, речь может идти и об обычном техническом сбое. У Xiaomi нет офисов продаж на Кубе, телефоны привозятся гражданами страны из-за рубежа.

В субботу на портале сообщества мобильных разработчиков сообщили, что производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в некоторых странах , которые попали под санкции. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского региона Крым. По их данным, ограничения не коснулись устройств, активированных в других регионах, а затем ввезенных в Крым. Кроме того, часть пользователей смогла избежать блокировки после перепрошивки операционных систем.