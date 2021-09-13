Эксперты сообщили, из-за чего летом дачники чаще всего обращались за страховкой

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чаще всего минувшим летом дачники обращались за страховыми выплатами из-за подтоплений, стихийных бедствий и пожаров. Такие данные приводит "Сберстрахование".

Компания проанализировала данные по программам страхования жилья за май - август 2021 года и выяснила, что чаще всего этим летом российские дачники страдали от заливов - на них пришлось почти две трети (62%) всех страховых случаев. На втором и третьем месте стоят стихийные бедствия (18%) и пожары (10%).

Всего за май - август "Сберстрахование" оформило владельцам загородных домов свыше тысячи страховых выплат на общую сумму более 200 млн рублей. При этом, несмотря на то, что на пожары приходится только каждый десятый страховой случай, две трети всех выплат - 122 млн рублей - было перечислено тем, чьи дома пострадали от огня. В дачном сезоне этого года самая крупная выплата из-за пожара составила около 5 млн рублей.

Вторым риском по размеру компенсаций для загородных домов стали стихийные бедствия - пострадавшим от них за май - август 2021 года компания выплатила более 52 млн рублей.

Подтопления оказались на третьем месте по объему выплат. Размер возмещения по ним в этом сезоне составил более 9 млн рублей.

"Примечательно, что риск противоправных действий третьих лиц с каждым годом становится для загородных домов все менее распространенным. Например, летом 2019 года он входил в тройку лидеров, в прошлом году переместился на четвертую строчку, а в этом - уже на пятую, уступив место риску причинения вреда имуществу. На противоправные действия третьих лиц летом 2021 года пришлось менее 2% страховых случаев", - отмечают в компании.

Регионом - лидером по объему выплат этим летом стал пострадавший от паводков Алтайский край, на который пришлось почти 14% от всех компенсаций. На втором месте - Башкирия (около 8%), на третьем - Краснодарский край (6%). В топ-10 по сумме выплат также вошли Московская (5,6%), Вологодская (4,7%), Кемеровская (4%), Владимирская (почти 4%), Иркутская (3,4%), Рязанская (3%) и Костромская (около 3%) области.

"Среди наиболее распространенных страховых рисков в этом году также оказались риски удара молнии и взрывов. Дача чаще всего используется летом, но это не значит, что защита ей нужна только в это время. Зимой дома, в которых никто не живет, становятся более уязвимыми для злоумышленников, а природные катаклизмы могут происходить круглый год. Чтобы обезопасить себя от непредвиденных расходов и быть уверенным, что в случае ущерба средства на восстановление точно будут, стоит озаботиться страховым полисом", - отметил ТАСС директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Денис Кузьмин.