Мэр Ялты передала руководство бюро винограда и вина замминистра сельского хозяйства Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Новым председателем "Крымского бюро винограда и вина" избран первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, сообщила в понедельник на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко, экс-директор крупнейшего крымского винодельческого предприятия "Массандра", возглавлявшая бюро семь лет.

"Передаю бразды правления Крымским бюро винограда и вина, председателем которого являлась долгих (и счастливых) семь лет. Председателем совета саморегулируемой организации "Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма "Крымское бюро винограда и вина" избран первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк. Такое решение принято в ходе отчетно-выборного собрания СРО. Верю, что ассоциация в надежных руках - Денис Васильевич является куратором отрасли в Крыму", - написала Павленко.

Мэр Ялты уточнила, что ее избрали членом попечительского совета бюро. "Остаюсь также советником главы республики по вопросам виноградарства и виноделия. И главой администрации города, который имеет все шансы стать винной столицей нашей страны. Готовим совещание с главой республики - обсудим ряд инициатив", - добавила Павленко.

Виноделы Крыма, по ее словам, ждут создания федеральной отраслевой саморегулируемой организации. "В нее уже готовы вступить около 30 крымских предприятий, а это две трети всех виноградников Крыма", - написала Павленко.

Вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин в августе сообщал, что площадь виноградников в Крыму за семь лет после воссоединения с Россией увеличилась более чем в три раза, предприятия получили свыше 2,2 млрд рублей господдержки.

Крым и Севастополь входят в число ведущих регионов РФ, где производят вина. На сайте Минсельхоза Крыма сообщается, что в 2020 году в Крыму собрали более 99 тыс. тонн винограда. В 2019 году виноградари Крыма получили рекордный за пять лет урожай - почти 100 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в 2018 году. При этом в Севастополе, по прогнозам городского правительства, "из-за плохого урожая 2020 года (засуха)" ожидается снижение производства вина на 6%.