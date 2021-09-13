В "Технограде" с 16 сентября откроют проект "Карьерная реформа"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" с 16 сентября откроет проект "Карьерная реформа", ориентированный на тех, кто задумывается о смене сферы деятельности или открытии своего бизнеса. Об этом сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" открывает проект "Карьерная реформа". Он поможет состоявшимся специалистам спланировать свою карьеру. Проект ориентирован на людей, которые задумываются о смене сферы деятельности или открытии собственного бизнеса", - говорится в сообщении.

По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, с момента открытия центр развития карьеры каждый день помогает людям в профессиональном росте, саморазвитии, трудоустройстве и планировании. "Многие профессии теряют свою актуальность, поэтому необходимо постоянно осваивать новые компетенции. Карьерные тренеры "Технограда" одними из первых отмечают эти изменения и предлагают слушателям возможность бесплатного образования для дальнейшей реализации в новых сферах", - приводится его цитата в сообщении.

Как отмечается, консультанты центра развития карьеры и Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения будут проводить мероприятия, связанные с темой профессиональной деятельности человека. Эксперты научат слушателей системно подходить к планированию, построению и развитию карьеры.

Первый модуль "Развитие карьеры", состоящий из четырех вебинаров, начнется 16 сентября в 18:00. Участники узнают, как выбрать новый профессиональный путь состоявшемуся специалисту. На первых двух занятиях они проанализируют свои интересы и способности, узнают о каналах поиска работы и влиянии личного бренда на скорость трудоустройства.

Третий вебинар предназначен для отработки навыков самопрезентации, а также посвящен общим правилам подготовки и прохождения собеседования. На последнем вебинаре участники будут учиться контролировать эмоции и развивать уверенность в себе и своих компетенциях. Слушателям проекта будет доступен чат поддержки в Telegram-канале.