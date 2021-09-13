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Агентство инноваций Москвы и ассоциация из Южной Кореи проведут программы для стартапов

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства Алексея Фурсина, менее чем за два года существования программа "Московский акселератор" привлекла более 4,5 тыс. заявок на участие от технологических стартапов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциаций Innobiz. Документ предполагает реализацию совместных проектов и обмен опытом, сообщила в понедельник вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Как и наши коллеги в Республике Корее, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний", - приводятся слова Сергуниной в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Разработки южнокорейских стартапов пройдут апробирование в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве, а выпускники столичного проекта "Московский акселератор" примут участие в программах пилотирования и акселерации в Сеуле.

"Менее чем за два года существования программа "Московский акселератор" привлекла более 4,5 тыс. заявок на участие от технологических стартапов из самых разных отраслей. А городская программа пилотного тестирования инноваций за период с мая 2020 года по сегодняшний день дала возможность опробовать свои разработки и решения 1,5 тыс. предприятий. Получая обратную связь, участники дорабатывают свои продукты и выводят их на новый уровень", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого также приводятся в сообщении.

Южнокорейская ассоциация Innobiz обладает уникальной системой сертификации и оценки инновационности стартапов. Каждому технологическому стартапу в стране, который рассчитывает получить поддержку государства, нужно сначала обратиться в ассоциацию за заключением и пройти сертификацию. Только после этого малые и средние предприятия получают запрашиваемую помощь или услугу. Среди видов поддержки - возможность пилотного тестирования в городской среде, субсидии, гранты и другие.

"Для нас важно стратегическое партнерство с Москвой, одной из самых развитых в технологическом плане столиц мира. Здесь созданы прекрасные условия для развития технологических стартапов, предусмотрены меры поддержки и программы кратного роста бизнеса и производства, а сам город выступает примером универсального полигона для пилотирования инноваций. Нам бы хотелось сообща сосредоточиться на реализации таких широкомасштабных задач, как формирование глобальной экосистемы, ориентированной на технологии, создание рабочих мест и развитие инновационных стартапов наших стран", - передает портал слова председателя ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хуна.

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