Агентство инноваций Москвы и ассоциация из Южной Кореи проведут программы для стартапов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциаций Innobiz. Документ предполагает реализацию совместных проектов и обмен опытом, сообщила в понедельник вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Как и наши коллеги в Республике Корее, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний", - приводятся слова Сергуниной в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Разработки южнокорейских стартапов пройдут апробирование в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве, а выпускники столичного проекта "Московский акселератор" примут участие в программах пилотирования и акселерации в Сеуле.

"Менее чем за два года существования программа "Московский акселератор" привлекла более 4,5 тыс. заявок на участие от технологических стартапов из самых разных отраслей. А городская программа пилотного тестирования инноваций за период с мая 2020 года по сегодняшний день дала возможность опробовать свои разработки и решения 1,5 тыс. предприятий. Получая обратную связь, участники дорабатывают свои продукты и выводят их на новый уровень", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого также приводятся в сообщении.

Южнокорейская ассоциация Innobiz обладает уникальной системой сертификации и оценки инновационности стартапов. Каждому технологическому стартапу в стране, который рассчитывает получить поддержку государства, нужно сначала обратиться в ассоциацию за заключением и пройти сертификацию. Только после этого малые и средние предприятия получают запрашиваемую помощь или услугу. Среди видов поддержки - возможность пилотного тестирования в городской среде, субсидии, гранты и другие.

"Для нас важно стратегическое партнерство с Москвой, одной из самых развитых в технологическом плане столиц мира. Здесь созданы прекрасные условия для развития технологических стартапов, предусмотрены меры поддержки и программы кратного роста бизнеса и производства, а сам город выступает примером универсального полигона для пилотирования инноваций. Нам бы хотелось сообща сосредоточиться на реализации таких широкомасштабных задач, как формирование глобальной экосистемы, ориентированной на технологии, создание рабочих мест и развитие инновационных стартапов наших стран", - передает портал слова председателя ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хуна.