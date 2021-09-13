Путин поручил предусмотреть в бюджете 2022 года средства на расселение аварийного жилья

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете на 2022 год 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах. Об этом говорится в списке поручений по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации [предусмотреть] выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года", - говорится в документе.

Отмечается, что такие меры кабмину необходимо предусмотреть при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее Путин выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Планируется, что с 2022 года к реализации новой программы приступят несколько регионов, в частности, Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Севастополь, которые уже достигли целевых показателей по расселению аварийного жилья, предусмотренных нацпроектом "Жилье и городская среда". Кроме того, завершить текущую программу переселения граждан из аварийного фонда в 2021 году планируют Кабардино-Балкария, Адыгея, Чечня, Саратовская и Магаданская области.