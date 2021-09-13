Совет директоров "Русала" обсудит 14 сентября работу компании в сфере изменения климата

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Русала" на заседании 14 сентября обсудит деятельность компании в области изменение климата в 2020 году, следует из сообщения единственного в России производителя первичного алюминия.

Официальная повестка дня заседания совета директоров - отчет о деятельности "Русала" в области изменения климата за 2020 год в рамках проекта Carbon Disclosure Project (CDP), говорится в сообщении.

"Русал" сообщил в декабре 2020 года, что получил рейтинг категории А- (по шкале от А до D-) по результатам ежегодной оценки международной организации Carbon Disclosure Project (проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов). Рейтинг был присвоен производителю за эффективную реализацию корпоративной стратегии по снижению выбросов парниковых газов, управление климатическими рисками и информационную открытость в этой сфере.

CDP - некоммерческая организация, которая собирает данные об экологических показателях и ведет международную базу данных по выбросам парниковых газов.