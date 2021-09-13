Зона развития на Хайнане в январе - июле заключила инвестиционные меморандумы на $4 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 13 сентября. /ТАСС/. Администрация зоны экономического развития Jiangdong Xinqu ("Новый район "Цзяндун") около международного аэропорта Мэйлань на Хайнане за январь - июль заключила с инвесторами пакет меморандумов о привлечении капиталовложений на сумму 25,76 млрд юаней (примерно $4 млрд). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, за семь месяцев этот индустриальный кластер Хайнаня добился значительного прогресса, ускорив формирование диверсифицированных международных цепочек поставок и обеспечив приток финансовых средств с целью реализации важных отраслевых проектов. В частности, там была заложена солидная база для развития авиационной промышленности.

Как уточнило руководство инновационной площадки, за январь - июль на территории "нового района" зарегистрировали деятельность 12 коммерческих организаций, входящих в список 500 наиболее конкурентоспособных компаний мира, еще 66 предприятий из этого престижного рейтинга ведут переговоры с местными властями по поводу возможности открытия своих представительств и дочерних подразделений в "Цзяндун", а также о переносе туда головных офисов. Параллельно в этой части Хайнаня ведется строительство центрального делового района, предназначенного для размещения штаб-квартир ведущих участников рынка. Площадь земельного участка, переданного в августе государством коммерческому сектору, составляет порядка 25,9 тыс. кв. м.

"Недавно там обосновались две компании в структуре китайской площадки интернет-торговли JD.com, которые стимулируют развитие современной сферы услуг, - прокомментировало происходящие изменения управление по делам "нового района". - Это будет способствовать внедрению цифровых и новых финансовых технологий, формированию отраслевых цепочек по производству высококачественных потребительских товаров".

Согласно заявлению этой контролирующей инстанции, в августе инновационная зона в Хайкоу подписала соглашения с ресурсодобывающей компанией КНР Shaanxi Coal and Chemical Industry Group и французской почтовой организацией La Post. Ожидается, что они сыграют важную роль в энергетике и в логистической сфере. Параллельно администрация Хайнаня ведет активную работу по привлечению аттестованных иностранных партнеров - зарубежных предприятий, имеющих право инвестировать через юаневые фонды в китайский частный бизнес с целью продвижения различных проектов.

В июне 2018 года власти объявили о создании около аэропорта Мэйлань (административный центр провинции город Хайкоу) инновационной зоны - "Нового района "Цзяндун". Это особый индустриальный комплекс, площадь которого превышает 298 кв. км, он играет важную роль в формировании Хайнаньского порта свободной торговли. На его территории расположен авиационный индустриальный парк, который входит в число стратегически важных объектов, способствующих образованию на острове передового транспортно-логистического узла международного уровня.