Производство сыра выросло в Подмосковье почти на треть

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 46 тыс. тонн сыра произвели в Московской области по итогам семи месяцев текущего года, это на 31,3% больше показателя аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"По объему производства сыров по итогам семи месяцев текущего года Московская область занимает первое место в России. За этот период в Подмосковье произведено 46,6 тыс. тонн сыра. Это на 11,1 тыс. тонн, то есть на 31,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он добавил, что в начале 2021 года Московская область вышла на первое место в РФ по производству сыра. Следом за Подмосковьем в рейтинге расположился Алтайский край с производством 38,2 тыс. тонн сыра.

"Указанных объемов сыра нам удалось достичь благодаря работе таких предприятий как "Хохланд Русланд" из Раменского городского округа, "Валио" из Одинцово, "Лакталис Истра", "РостАгроКомплекс" и "Зеленоградское" из Пушкинского г.о, "Дмитровский молочный завод", "Рузское молоко", "АПК Шатурский" и других", - отметил Воскресенский.