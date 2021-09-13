Племенной репродуктор индейки стоимостью более 5 млрд рублей построят в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Дамате" вложит 5,2 млрд рублей в строительство в Тюменской области племенного репродуктора индейки, первая очередь которого будет введена в 2022 году, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Группа компаний "Дамате", ведущий производитель индейки в стране, приступила к строительству крупнейшего в России племенного репродуктора индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год в Исетском районе Тюменской области. Инвестиции в проект составят 5,2 млрд рублей, финансовым партнером выступает АО "Россельхозбанк", - говорится в сообщении.

По словам главы региона Александра Моора, несмотря на все экономические сложности Тюменская область остается территорией благоприятной для реализации инвестиционных проектов. "И это подтверждают наши партнеры - компания "Дамате". Проект большой, инвестиционно емкий, а самое главное - это стопроцентное импортозамещение", - сказал губернатор.

Объект включает в себя 11 площадок: пять площадок для выращивания и содержания ремонтного молодняка родительских форм, пять площадок для содержания родительского стада, одну площадку буртования навоза. Важной частью реализации проекта станет обустройство современной инфраструктуры, включая монтаж внешних сетей и дорог.

Запуск предприятия позволит снизить зависимость индейководческой отрасли от импортного яйца и увеличит его качество за счет более удобной логистики. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 23 июля заключено инвестиционное соглашение между правительством Тюменской области и ООО "Племенная индейка" о возможности предоставлении государственной поддержки в форме субсидии из средств областного бюджета на возмещение части затрат по созданию объектов в порядке.

Первая очередь проекта будет запущена в 2022 году, в полном объеме работы будут завершены в 2023 году, выход на проектную мощность запланирован на 2025 год.