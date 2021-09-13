ЦБ с 1 октября введет норматив достаточности капитала для профучастников

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России вводит норматив достаточности для профессиональных участников финансового рынка. Требования по соблюдению достаточности капитала и формированию резервов вступят в силу с 1 октября, сообщается в пресс-релизе Банка России.

"С 1 октября 2021 года брокеры, дилеры, управляющие и форекс-дилеры должны будут соблюдать норматив достаточности капитала и формировать резервы под кредитные требования. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст России", - отмечается в сообщении.