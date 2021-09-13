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ЦБ с 1 октября введет норматив достаточности капитала для профучастников

Речь идет о брокерах, дилерах, управляющих и форекс-дилерах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России вводит норматив достаточности для профессиональных участников финансового рынка. Требования по соблюдению достаточности капитала и формированию резервов вступят в силу с 1 октября, сообщается в пресс-релизе Банка России.

"С 1 октября 2021 года брокеры, дилеры, управляющие и форекс-дилеры должны будут соблюдать норматив достаточности капитала и формировать резервы под кредитные требования. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст России", - отмечается в сообщении.

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