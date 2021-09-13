Володин призвал "Газпром" и власти всех уровней поддержать проекты социальной газификации

ИСТРА, 13 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки со стороны "Газпрома" и властей всех уровней региональных инфраструктурных проектов, которые обеспечат выполнение президентской программы социальной газификации.

"Газпрому" надо поддерживать те облгазы, которые ведут такие проекты, отмечать их, KPI вводить для руководителей, учитывая реализацию инициативы президента. Чтобы "Газпром" не стоял в стороне", - сказал Володин журналистам в ходе рабочей поездки в Истру в понедельник.

Спикер подчеркнул, что в рамках реализации президентского проекта социальной газификации властям всех уровней, региональным газовым компаниям и "Газпрому" нужно работать вместе, в том числе это касается проведения новых газопроводов и введения в строй нового газораспределительного оборудования. Так он прокомментировал слова представителей муниципальных властей и региональной газовой компании о том, что газификация зачастую упирается в вопросы расширения газовой инфраструктуры.

Володин напомнил, что в рамках программы социальной газификации газ могут получить порядка 2 млн граждан, что дает поставщикам газа и оборудования новых клиентов и доходы. По мнению спикера Госдумы, от поддержки проектов выиграют и люди, и региональные власти, и поставщики.

Володин в рамках рабочей поездки совместно с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым ознакомился с работой офиса социальной газификации, созданного в целях исполнения поручения президента. В таких офисах, открывающихся в регионе в рамках специальной программы, граждане смогут уладить все формальности, связанные с подключением.