Володин призвал внедрить проект офисов соцгазификации Подмосковья в других регионах

ИСТРА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал подмосковный проект офисов социальной газификации, где жители могут решить все формальности с подключением, и заявил о необходимости распространить его на всю страну.

"Это очень хороший подход. Хорошо, чтобы этот пилот состоялся. Более того, распространился на территорию всей страны. Надо оформлять документы, ходить и собирать справки, а вы решили эту проблему: и человек получит газ, и "Газпром", облгаз получит потребителя", - сказал Володин в ходе рабочей поездки в Истру в понедельник.

Спикер Думы вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым ознакомился с работой одного из первых в стране офисов социальной газификации. В таких офисах жители могут заключить договор комплексной газификации и технического обслуживания оборудования, зарегистрировать объекты недвижимости, выделить почтовый адрес, получить ряд других услуг, которые доступны в многофункциональных центрах, а также сделать прививку от коронавируса.

Кроме того, губернатор и спикер Думы осмотрели мобильные офисы социальной газификации, выполненные на базе микроавтобусов. Каждый из таких офисов может обслужить граждан в небольших населенных пунктах. Мобильные офисы будут курсировать по отдельному графику.

В программу социальной газификации в Подмосковье вошли 2 800 населенных пунктов, газ бесплатно до границ участков получат 300 тысяч жителей до конца 2022 года.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка будет проводиться бесплатно.