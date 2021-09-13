Финомбудсмен предложил сделать ренкинг страховщиков ОСАГО

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Служба финансового уполномоченного предложила запустить публикацию ренкингов страховых компаний в сфере ОСАГО для защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Общественный совет при Службе финансового уполномоченного на заседании 10 сентября рассмотрел вопрос, касающийся совершенствования деятельности института досудебного урегулирования споров на финансовом рынке. По результатам обсуждения вопроса инициатива была поддержана. Члены совета рекомендовали Службе финансового уполномоченного дополнительно совместно со страховыми организациями обсудить подходы к формированию коэффициентов ренкингования и проработать вопрос о сроках и порядке опубликования ренкингов.

"Публикация таких ренкингов позволит усилить влияние Службы на поведение финансовых организаций, поможет потребителям при принятии решения о покупке финансовой услуги, будет способствовать защите прав потребителей страховых услуг. Служба обладает уникальными статистическими данными о результатах рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг", - отметил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.