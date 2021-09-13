Мосбиржа запустит вечерние торги на рынке облигаций 27 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московская биржа запустит вечерние торги на рынке облигаций 27 сентября, рассказал журналистам директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

"У нас есть замечательная особенность - концентрация ликвидности на бирже, опираясь на нее мы можем увеличить период работы [облигационного] рынка. <…> Основная бизнес-идея, почему мы начинаем вечерние торги на рынке облигаций, - это колоссальный приход физлиц и возможность участия физлиц через те средства цифрового доступа на рынке, которые они используют сегодня", - отметил Шевеленков.

Введение вечерних торгов на рынке облигаций будут производиться поэтапно - с 27 сентября вечером будут доступны сделки с еврооблигациями и ОФЗ, добавил он. При этом помимо режима основных торгов клиентам в вечерние часы также будут доступны режим переговорных сделок (РПС), РПС с центральным контрагентом (ЦК) и РЕПО [покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи] с ЦК. Сделки, заключенные в режиме основных торгов T+, как в основную, так и в вечернюю сессию, будут рассчитаны в один и тот же день (T+1).

Торговая площадка также рассчитывает расширить список доступных физлицам еврооблигаций российских компаний. На сегодняшний день срочный и валютный рынки на Московской бирже торгуются с 07:00 до 23:50 мск, рынок акций - с 10:00 до 23:50 мск. Ранее торговая площадка озвучила планы запустить в ноябре - декабре на рынке акций раннюю сессию с 07:00.

При этом директор департамента долгового рынка Мосбиржи не исключает утренних торгов с 7:00 на рынке облигаций при условиях появления спроса брокеров на эту услугу, а также готовности маркет-мейкеров поддержать этот продукт в утренние часы.

"У нас основной ограничитель для запуска торгов утром - не технический, а то, как поведет себя рынок с точки зрения спредов, цен. Нам бы не хотелось, чтобы была ситуация - дорого купил, дешево продал. Для снижения этого риска нам придется подтягивать маркет-мейкеров, а на рынке облигаций это более тревожная история, потому что здесь простой алгоритмикой не обойдешься. Здесь нужно приглядывать", - пояснил Глеб Шевеленков.