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Голландский суд признал водителей Uber наемными рабочими

Это означает, что компания Uber "должна нанимать водителей и платить им в соответствии с коллективным договором для таксистов", отмечает газета Financieele Dagblad

ГААГА, 13 сентября. /ТАСС/. Голландский суд постановил, что 4 тыс. водителей такси в Нидерландах, которые предлагают свои услуги через приложение американской компании Uber, являются наемными рабочими, а не индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщила в понедельник газета Financieele Dagblad со ссылкой на Федерацию голландских профсоюзов, инициировавшую данный иск.

Как отмечает издание, это означает, что компания Uber "должна нанимать водителей и платить им в соответствии с коллективным договором для таксистов".

В Федерации голландских профсоюзов назвали это большой победой для водителей. В Uber заявили, что подадут апелляцию на вердикт.

Ранее в этом году Федерация голландских профсоюзов выиграла похожий иск против британской компании Deliveroo, занимающейся доставкой готовой еды. Тогда тоже была подана апелляция. Дело в настоящее время находится на рассмотрении Верховного суда.

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