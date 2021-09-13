На атомном ледоколе "Арктика" заменили двигатель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной компании, ОСК) произвели замену двигателя на ледоколе "Арктика" - одном из самых мощных в мире. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Кронштадтского морского завода (в доке которого проводились работы).

"Двигатель заменен. Судно отправилось на Балтийский завод", - сказал представитель пресс-службы.

Газета "Коммерсантъ" сообщала, что в феврале 2020 года из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель на правом валу. Это произошло во время пуско-наладочных работ. При этом судно приняли в эксплуатацию, но одновременно было решено провести замену двигателя.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" - головное судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась в ноябре 2013 года, 16 июня 2016 года ледокол был спущен на воду, а 21 октября 2020 года он был введен в эксплуатацию.

Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведется строительство еще четырех судов линейки проекта 22220 - это ледоколы "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.