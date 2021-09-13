Объем инвестиций в Татарстан вырос почти на 23% в первом полугодии

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Татарстан в первом полугодии 2021 года привлек 140 млрд рублей инвестиций, что на 22,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила в понедельник руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на пресс-конференции о проведении в Казани всемирной XXIV глобальной конференции TCI.

"По инвестициям мы начали восстановление. Если посмотрим первое полугодие 2021 года, то мы уже внебюджетных денег 140 млрд рублей по статистике привлекли. И это на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что говорит о том, что медленными темпами, но экономические тенденции, инвестиционные проекты восстанавливаются", - сказала Минуллина.

По ее словам, лидерами по привлечению инвестиций в основной капитал из внебюджетных источников в Татарстане стали Нижнекамский, Альметьевский и Елабужский районы. Аутсайдерами стали Спасский, Рыбно-Слободский и Тетюшский районы.