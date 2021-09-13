Российская технология очищения морей от нефти микробами победила на международном конкурсе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Совместный проект "Роснефти" и института "Иннопрактика" по разработке микробного препарата для очистки северных морей от углеводородных загрязнений получил диплом лауреата первой премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"Препарат на основе аборигенных психрофильных микроорганизмов обеспечивает высокую степень утилизации углеводородов в условиях морской среды при низких (в том числе отрицательных) температурах. Это принципиально выделяет разработку среди других подобных", - отмечается в сообщении. Также разработка позволяет эффективно и безопасно бороться с последствиями нефтяных загрязнений любого типа, в том числе с так называемыми хроническими загрязнениями - мелкими и часто незаметными разливами, к примеру, в портах.

О препарате

Работы по созданию микробного препарата инициированы в 2014 году "Арктическим научным центром" (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса НК "Роснефть") и негосударственным институтом развития "Иннопрактика" и ведутся на базе биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. За время проекта было отобрано суммарно более 300 проб воды, грунта и органического материала для поиска микроорганизмов, способных существовать в холодном арктическом климате и использующих нефтепродукты в качестве пищи. Сейчас проект перешел в ключевую фазу реализации - идет масштабирование технологии промышленной наработки микробного препарата.

О конкурсе

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа проводится с 2014 года при поддержке правительства и министерства энергетики Российской Федерации. В этом году на конкурс было представлено 63 работы от 53 организаций, охватывающих широчайший спектр научно-технических и производственных задач по освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики. Победителей определяла экспертная межведомственная комиссия, в состав которой вошли ведущие ученые Российской академии наук, представители федеральных органов исполнительной власти, ведущих научных, исследовательских, конструкторских и проектных институтов и организаций России.