Reuters: Volkswagen планирует покупку нового автозавода в Китае

ТАСС, 13 сентября. Автопроизводитель Volkswagen намеревается приобрести новый завод по сборке автомобилей в городе Хэфэй на востоке Китая. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в компании.

Отмечается, что Volkswagen ведет переговоры о покупке автозавода компании JAC Motors в рамках расширения производства электромобилей.

Также компания планирует перевести в Хэфэй часть своих сотрудников из филиала в Пекине.

Volkswagen рассматривает возможность начала производства легких грузовиков в Китае.

В 2020 году автопроизводитель приобрел контроль над совместным предприятием с JAC Motors в городе Хэфэй.

По данным ежегодного отчета компании, Volkswagen - лидирующий автопроизводитель в Китае. В 2020 году доля компании на китайском рынке составила 19,3%. В прошлом году концерн продал около 3,9 млн автомобилей в Китае, несмотря на пандемию коронавируса.