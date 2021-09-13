Объем поддержки пищевых предприятий на Ставрополье увеличат в шесть раз в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на поддержку пищевых предприятий в 2022 году свыше 36 млн рублей, что в шесть раз больше, чем в нынешнем году. Об этом сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства края.

"Губернатор Владимир Владимиров дал поручение в шесть раз увеличить поддержку пищевой и перерабатывающей отрасли края. Речь идет о финансировании региональной программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", позволяющей возмещать предприятиям затраты на приобретение технологического оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году из краевого бюджета на эти цели направят 36,6 млн рублей.

"Это беспрецедентное решение. Кратное увеличение финансирования госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" позволит предприятиям своевременно проводить техническое перевооружение и модернизацию производства, повышать конкурентоспособность, наращивать объемы производства и, тем самым, обеспечить выполнение поручения президента России о развитии глубокой переработки продукции АПК. Стоит отметить, что в текущем году размер краевой господдержки на эти цели по итогам года может составить до 50% от понесенных предприятиями затрат", - отметил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что в последние три года объем инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность вырос на 60% и составил более 4 млрд рублей. За этот период реализовано 19 инвестиционных проектов, создано около 900 рабочих мест.