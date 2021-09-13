В Хабаровском крае фермерам компенсируют до 90% затрат на мелиорацию

ХАБАРОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае компенсируют значительную часть затрат на мелиорацию фермерам. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев во время прямой линии.

"Мы с Минсельхозом России достигли договоренности, что начинаем ставить их (мелиоративные системы - прим. ТАСС) на учет, передавать сельхозтоваропроизводителям и до 90% компенсировать из федерального бюджета восстановительные работы. Вводить дополнительные площади, то есть отвоевывать их обратно у природы", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что ситуация с мелиорацией в Хабаровском крае сложная. Всего в регионе 127 мелиоративных систем, 108 из них не имеют собственника, то есть они бесхозяйные, 19 оформлены в краевую собственность. Часть систем существенно изношена.

Работу по восстановлению мелиоративного комплекса региона активизировали по итогам рабочей встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Дегтярева в июне этого года. В крае после разработали план мероприятий по восстановлению мелиоративного комплекса. Дорожная карта, по данным регионального правительства, сейчас проходит процедуру согласования. Также сейчас прорабатывается вопрос о постановке на кадастровый учет 10 бесхозяйных мелиоративных систем в Хабаровском и имени Лазо районах. В восстановлении этих площадей заинтересованы аграрии, которые используют земельные участки в их границах.