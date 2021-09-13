В Думу вновь внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

По мнению коммунистов, действующая норма (статья 26.1 закона "О страховых пенсиях") "помимо того, что снижает уровень жизни работающих пенсионеров и дестимулирует их к труду, является экономически невыгодной для государства". Авторы инициативы оценивают стоимость ее реализации в 2022 году в 681,3 млрд рублей.

Одновременно с коммунистами аналогичную инициативу внесло в Госдуму законодательное собрание Алтайского края.

23 июля секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия совместно с кабмином проработает вопросы индексации пенсий работающим и военным пенсионерам.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.