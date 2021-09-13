Кабмин обеспечит рост турпотока в Тульскую область до 2 млн человек к 2030 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует обеспечить двукратный рост туристического потока в Тульскую область - до 2 млн человек к 2030 году. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В аппарате добавили, что Чернышенко по видео-конференц-связи принял участие в церемонии подписания соглашения о развитии туристической инфраструктуры Тульской области. Соглашение подписали генеральный директор "Корпорации Туризм.РФ" Сергей Суханов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Масштабные празднования 650-летия исторической Куликовской битвы, запланированные в регионе, предусматривают проведение десятков мероприятий. Нужно уже сейчас закладывать в планы запас прочности, чтобы удовлетворить потенциальный рост туристического потока, где необходимо, строить гостиницы, туристические комплексы, налаживать работу сферы услуг. В наших совместных с регионом планах - обеспечить двукратный рост турпотока к 2030 году, до 2 млн человек. С учетом имеющихся инструментов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" достичь этой планки вполне по силам", - отметил Чернышенко.

Комментируя соглашение, глава области Алексей Дюмин напомнил, что Тульская область стала первым регионом центральной России, присоединившимся к активной работе по развитию инфраструктуры в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Мы уже активно начали взаимодействие с "Корпорацией Туризм.РФ". Приоритетным в нашей совместной работе считаем развитие инфраструктуры туристических кластеров - "Окского" и "Куликовского". Уверен, что наше сотрудничество с корпорацией будет плодотворным, позволит нам вывести региональную инфраструктуру на принципиально новый уровень", - сказал губернатор.

Глава корпорации Сергей Суханов подтвердил, что работа уже идет. "Соглашение с правительством Тульской области позволяет нам начать разработку сразу нескольких территорий, в их числе - исторический куликовский кластер и уникальная природная территория "Романцевские горы", - отметил он.

Акционерное общество "Корпорация Туризм.РФ" создано 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Корпорация ранее подписала соглашения о сотрудничестве с рядом регионов, среди которых республики Алтай и Бурятия, Иркутская и Сахалинская области, а также Приморский край.