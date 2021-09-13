На Кольской АЭС в Мурманской области начался ремонт энергоблока №2

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. На энергоблоке №2 Кольской АЭС (г. Полярные Зори, Мурманская область) в понедельник начался капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома"), плановая продолжительность ремонта составит 68 суток.

По словам главного инженера Кольской АЭС Владимира Матвеева, которого цитирует пресс-служба, в ходе ремонта предстоит крупная модернизации энергоблока. Специалистам предстоит провести капитальный ремонт основного оборудования реакторного отделения. Из активной зоны реактора будет полностью выгружено топливо, проведена проверка 100-процентной герметичности оболочек тепловыделяющих элементов и главных запорных задвижек, произведен капитальный ремонт парогенератора, главных циркуляционных насосов, главного циркуляционного трубопровода и прочего оборудования. Кроме того, будут выполнены ремонтные работы в турбинном отделении энергоблока, а также проведен контроль металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов реакторного и турбинного отделений.

Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

В 2019 году на станции успешно завершилась масштабная модернизация энергоблоков первой очереди, позволившая на порядок повысить уровень их безопасности и продлить срок эксплуатации до 2033 и 2034 гг. Кольская АЭС стала единственной в России атомной станцией, где реализована программа повторного продления сроков эксплуатации двух энергоблоков.