На Ямале заключили первые договоры на получение земли по программе "Гектар в Арктике"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первые жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) заключили договоры на получение участков земли по программе "Гектар в Арктике", сообщил ТАСС директор департамента имущественных отношений ЯНАО Сергей Черняев в понедельник.

С 1 августа жители Ямала, имеющие постоянную регистрацию в округе, могут получить в безвозмездное пользование в упрощенном порядке землю на территории округа. "Первые три договора заключены и направлены на государственную регистрацию", - сообщил Черняев, отметив, что определиться с видом деятельности на участке можно в течение первого года.

Всего за первый месяц работы программы от жителей поступило 571 заявление на получение земли. Местные власти приняли для рассмотрения 405 из них, так как остальные были отозваны. "Нужно реально оценивать условия предоставления и освоения земельного участка в Арктике: суровые климатические условия, сложность и дороговизна строительства объектов и инженерной инфраструктуры, высокие транспортные издержки", - пояснил Черняев.

Для программы в округе выделили 17 тыс. га, при этом учитывались особенности Ямала, отличающие регион от других субъектов РФ - участников программы: климат, болотистость почв, затопления, лицензионные участки. Земельный участок в безвозмездное пользование можно получить вблизи Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, сел Горки, Мужи, Лопхари, поселков Зеленый Яр, Лонгъюган, Ханымей, Красноселькуп, Питляр.

Земельный участок в рамках программы предоставляется без инфраструктуры, пояснил Черняев. Вместе с тем, если с двадцатью или более жителями заключены договоры безвозмездного пользования земельными участками, которые расположены компактно и находятся на расстоянии не более 20 км от населенного пункта, региональные и местные власти оказывают содействие обустройству территории.