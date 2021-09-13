Авиакомпания TUI планирует в 2021 году с помощью госсубсидий перевезти 200 тыс. россиян

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания TUI Россия планирует за этот год благодаря субсидированным чартерным авиарейсам перевезти по России 200 тыс. туристов. Об этом на пресс-конференции в Казани сказал заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко.

"Мы фактически увеличили наши направления внутри России и турпоток, который проходит через компанию TUI Россия, в десятки раз. В этом году по России планируем 200 тыс. туристов перевезти, это большие планы", - сказал Сирченко.

В компании отметили, что в 2022 году они планируют увеличить количество перевезенных туристов до 500 тыс. благодаря чартерной субсидированной программе.

В понедельник первый чартерный субсидированный авиарейс туроператора "TUI Россия" с туристами из Москвы приземлился в Казани.

TUI Россия реализует свои чартерные программы, в том числе благодаря субсидиям от государства, за счет которых компенсируется 50% стоимости рейса. По правилам предоставления субсидий компания должна направить не менее шести оборотных рейсов и перевезти в рамках чартерной программы не менее 300 путешественников, купивших пакетные туры.

Запуск субсидируемых чартерных программ позволяет снизить цену на туры для потребителей. К примеру, стоимость тура на новые направления, в Казань и Тюмень, на неделю начинается от 10 тыс. рублей за полный пакет, на Сахалин ценник в среднем составлял 35-40 тыс. рублей на человека.