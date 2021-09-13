Visa изменила межбанковские комиссии для предприятий фастфуда в России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Международная платежная система Visa снизила размер межбанковской комиссии для предприятий фастфуда в России. Такие изменения межбанковских комиссий с 1 сентября подтвердили в пресс-службе Visa.

"Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема", - сообщили в пресс-службе международной платежной системы, отвечая на соответствующий вопрос. Принятие новых программ межбанковской комиссии, как отметили в Visa, нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями.

Как сообщило в понедельник издание "Коммерсантъ", Visa резко снизила комиссию, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту при оплате картой, для предприятий фастфуда до 0,5% при условии, чтобы сумма чека не превышала 500 рублей. До этого снижения комиссия по большинству карт составляла 0,95%, а по премиальным - до 2,35%. Таким образом, как отмечает издание, Visa фактически уравняла уличный фастфуд с крупнейшими ресторанами быстрого питания, для которых ставка 0,5% действует уже не первый год.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2022 года Visa увеличит межбанковскую комиссию для супермаркетов за прием карт. Помимо этого, в течение 2022 года будет отменен ее льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб.