В работе Spotify произошел сбой

ТАСС, 13 сентября. Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в понедельник в ряде стран мира. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Больше всего жалоб поступает из США, Нидерландов, Великобритании, Канады, Австралии и России. Они касаются в основном работы сайта Spotify, а также мобильных приложений сервиса. Часть пользователей сообщила о проблемах с подключением к серверу.

Стриминговый сервис Spotify был создан в 2008 году. На сегодняшний день он насчитывает более 365 млн пользователей в мире, включая 165 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах.