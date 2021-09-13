На развитие сельских территорий в Свердловской области направят 18 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 18 млрд рублей планируется направить на комплексное развитие сельских территорий в Свердловской области до 2025 года, сообщил заместитель губернатора Алексей Шмыков.

"В планах - создать в каждом населенном пункте свои точки роста исходя из особенностей конкретной территории. Всего в комплексное развитие сельских территорий до 2025 года по инициативе [губернатора] Евгения Куйвашева будет направлено 18 млрд рублей", - цитирует Шмыкова департамент информационной политики региона.

Уточняется, что в 2022 году объем господдержки молочного животноводства составит более 3 млрд рублей. Средства направят в том числе на приобретение техники, развитие племенного животноводства, строительство молочных ферм, отмечается в сообщении.

В сентябре в регионе начали работать два новых животноводческих комплекса - в поселке Сажино на 1,8 тыс. голов и в Ирбите на 1,2 тыс. голов. "Оба эти предприятия с выходом на проектную мощность позволят увеличить объем производимого в области молока почти на 57 тыс. т, что составит порядка 10% к общему показателю 2020 года", - отметили в департаменте.