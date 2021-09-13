Более 5,8 млрд рублей направят на поддержку ставропольских сельхозпроизводителей

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Более 5,8 млрд рублей будет направлено на поддержку сельхозпроизводителей Ставропольского края в 2022 году. Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета, сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

"В 2022 году господдержка сельхозпредприятий Ставрополья превысит 5,8 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом субсидирование вырастет на 1,5 млрд рублей. Это позволит нам увеличить занятость сельского населения в производстве продукции АПК и даст стимул для роста благосостояния тысяч сельских жителей региона", - пояснил министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников, слова которого приводит пресс-служба.

Финансирование в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" планируется направить на поддержку растениеводства, животноводства, кредитование и страхование, грантовые конкурсы, комплексное развитие сельских территорий, классическую мелиорацию, мелиорацию на экспорт и стимулирование производства масличных культур.

В пресс-службе отметили, что наряду с традиционными направлениями государственной поддержки в 2022 году на Ставрополье появится несколько новых мер поддержки. В их числе поддержка на обеспечение прироста собственного производства молока и мяса крупного рогатого скота, а также поддержка развития агротуризма.